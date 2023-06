Donnamaria sbotta e fa delle rivelazioni su Antonino e Antonella | “Lui non mi ha salutato”

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il Grande Fratello Vip è finito da due mesi, ma i protagonisti dell’ultima edizione continuano a regalarci dinamiche. Edoardoieri sera èto con alcuni utenti su Twitter. Ma andiamo per gradi e… Tutto è iniziato con Oriana Marzoli, che dopo aver chiarito con Daniele Dal Moro ha caricato degli scatti su Instagram insieme al veneto. Edoardo ha commentato le foto scrivendo: “Ah ecco perché non mi rispondi più al telefono. Da quella casa non ne è uscito uno normale, vabbè fate i bravi stavolta“. La venezuelana ha risposto: “Ma che dici?! Non so se ridere o picchiarti“. E il volto di Forum ha chiuso con: “Il Grande Fratello Vip nuoce gravemente alla salute“. La discussione si è poi spostata su Twitter dove un utente ha pubblicato il botta e risposta Instagram tra i due gieffini e ha scritto: “Hahah Edoardo non ha perso tempo. Prima capirete ...