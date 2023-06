Donna morta in casa | convivente a giudizio per omicidio

"Il quadro indiziario raccolto - spiegò la Procura nel motivare il suo fermo eseguito dai carabinieri e poi convalidato del gip - ha permesso di collocare la morte dellanella serata di venerdì ...Data per, si risveglia al suo funerale Giovedì scorso laera stata ricoverata in ospedale per un sospetto ictus e, come ha spiegato il Ministero della Salute : 'Ha subito un arresto ...L'indagine ha avuto una svolta decisa nel momento in cui l'autopsia svolta dal consulente Antonello Cirnielli ha stabilito che laera giàquando qualcuno l'ha abbandonata nel fiume, ...

Quarto d'Altino, scontro tra due auto all'alba: donna morta sul colpo ilgazzettino.it

Il gup di Catania, Luigi Barone, accogliendo la richiesta della Procura, ha rinviato a giudizio Leonardo Fresta, il panificatore di 41 anni accusato di avere ucciso la convivente Debora Pagano, 32 ann ...VERONA - Una donna di origine indiana di 58 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto a Bonferraro, al confine tra la provincia di Verona e di Mantova. Alla guida ...