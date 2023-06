Domenica In | scatta la censura | Albano lancia una frecciata a Romina | gelo in studio

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 12 giugno 2023)Carrisi è stato ospite dell’ultima puntata diIn, andata in onda l’ 11 giugno. Mara Venier lo ha invitato nel suoin occasione dei suoi 80 anni. Qui l’artista pugliese ha ripercorso la sua carriera e la sua vita. Come è naturale che sia il racconto non poteva prescindere daPower ma il nome della L'articolo proviene da KontroKultura.