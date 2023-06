Docente tutor | Valditara fiducioso | “Questa nuova figura rivoluzionerà la scuola” E sulle aggressioni | “Chiederemo anche un risarcimento per danni d’immagine”

... dopo una lezione online introduttiva a cura deidel Museo del Risparmio, gli studenti hanno ... ma anche per il corpo" osserva la professoressa Giusy Affatato,di Economia ...Se il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara esulta per le oltre 55 mila richieste, in realtà in alcuni istituti la riforma delnon è piaciuta affatto. Anzi: al liceo Berti di Torino solo 3 docenti su 113 hanno richiesto di entrare nel programma di formazione. Nella scuola torinese in questione, riporta La ...Rivolgo infine un sentito ringraziamento ai dirigenti scolastici e al corpoper la collaborazione e la disponibilità ad accogliere i nostri agricoltori etra i ragazzi".

Docente tutor, in una scuola in Piemonte solo 3 domande su 130. La mozione degli insegnanti: “Riforma non efficace” Orizzonte Scuola

Se il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara esulta per le oltre 55 mila richieste, in realtà in alcuni istituti la riforma del docente tutor non è piaciuta affatto. Anzi: al liceo B ...Ascolta l'articolo L’Istituto Comprensivo “Vitrioli – Principe di Piemonte” conclude il secondo percorso di ampliamento dell’Offerta Formativa inerente all’English Plus Course, con la consegna delle C ...