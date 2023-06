“Dobbiamo dirvi una brutta cosa” Eleonora Daniele sgomenta | la notizia choc arriva in studio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Puntata decisamente complicata e inaspettata per, che stava conducendo il suo programma Storie Italiane quando si è diffusa ladella morte di Silvio Berlusconi. Una vera sorpresa inper lei e per gli ospiti presenti, infatti tutti hanno potuto notare la reazione sia della conduttrice che degli altri. In quel frangente c’era in collegamento l’inviata della trasmissione, che è stata subito stoppata dalla padrona di casa. Prima diha detto e fattoquando ha scoperto della morte di Silvio Berlusconi, vi informiamo anche di quanto successo su Canale 5. Rientrati dalla pubblicità, nello spazio dedicato ai saluti, Federica Panicucci è apparsa molto scossa, con le lacrime agli occhi. “È la ...

L'intervento di Schlein "continuare ad allargare e ad aprire come Pd ", ha detto Schlein ... Abbiamo l'ambizione diche siamo al vostro fianco con un nuovo Pd che deve diventare casa di ...... se credete aduna cosa del genere, non ho nulla dase non indirizzarvi a questo link. In terzo luogo,notare gli effetti che ciò avrà su una potenziale operazione anfibia . Nel breve ...""Con il cuore spezzato in dueche Vittorio non c'è più - hanno scritto su Facebook le volontarie del centro in cui si trovava da qualche anno su fa - era stato male in mattinata ma ...

Bonomi: sul Pnrr serve una grande operazione verità Il Sole 24 ORE

È ufficialmente iniziato il nuovo corso di Treviso Basket che vede al centro coach Frank Vitucci e il direttore sportivo Simone Giofrè, presentati ieri alla stampa. "Posso ...Sì, dobbiamo essere pronti e non farci cogliere impreparati. Dobbiamo tenere la guardia meteo assolutamente alta perché da un momento all'altro potrebbe ...