Dl Salva Infrazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato il Decreto - legge "", approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno scorso. Le disposizioni di interesse del Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardano il riconoscimento del servizio svolto ...Per i docenti neo assunti l'anno scolastico non poteva finire nel modo peggiore: avranno una retribuzione ridotta per effetto del cosiddetto decreto. Lo segnala una nota Uil Scuola. Il segretario regionale Uil Scuola Luigi Veltri spiega: Prendiamo ad esempio un docente con 10 anni di anzianità pre - ruolo con servizio di 180 ...

Scuola, pubblicato il Dl “salva-infrazioni”: riconoscimento integrale ... Miur

Comunicato ufficiale Ministero dell'Istruzione: 'Estensione del bonus 500 euro anche agli insegnanti a tempo determinato'.“Abbiamo risolto un contenzioso che durava da anni, garantendo i diritti del personale precario e salvaguardando l’integralità dell’importo della Carta del Docente”, ha dichiarato il Ministro Giuseppe ...