Djokovic fa ancora la storia | suo il Roland Garros e…

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il serbo batte il norvegese Casper Ruud nell’atto conclusivo dello slam francese con un netto 3-0 e bissa il successo ottenuto in Australia PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo aver superato lo scoglio più duro, non poteva sciogliersi come neve al sole. Non l’ha mai fatto in carriera, figurarsi ora che ha ben Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.