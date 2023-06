Djokovic 10 e lode | bocciati Medvedev e Tsitsipas | le pagelle del Roland Garros

10 EPiù forte dei propri difetti umani, più forte dei Fab Four. E' nella storia a colpi di record, che vuole ritoccare, chiudendo il Grande Slam e quindi anche il discorso del GOAT ...Dieci e, appunto. E può anche non finire qui, visto che ora incrocerà da favorito l'austriaco ... quando tuttavia non poté sfidareper un infortunio alla coscia destra rimediato nella ...... consolidando la leadership nella Race e mettendo nel mirino il n.2 di: supererà il serbo ... fino al break del 7 - 6 3 - 2 il norvegese aveva interpretato una sfida da 10 e. A mischiare ...

Djokovic 10 e lode, bocciati Medvedev e Tsitsipas: le pagelle del ... SuperTennis

DJOKOVIC 10 ELODE Più forte dei propri difetti umani, più forte dei Fab Four. E’ nella storia a colpi di record, che vuole ritoccare, ...This victory goes alongside the French Open titles earned by Djokovic in 2016 and 2021, making him the only man with at least three from each major event. Since collecting his very first Slam trophy ...