Diventa donna per evitare il servizio di leva | fa discutere la trovata di un 23enne svizzero

(Di lunedì 12 giugno 2023) Evita ilmilitare sfruttando una legge che semplifica la transizione di genere. Fain Svizzera ladi unche per sfuggire alla, obbligatoria solo per i maschi, ha scelto dire. Una decisione riconosciuta solo dalla legge, visto che il giovane continua a dire di sentirsi pienamente maschio. Forse una provocazione, quella del, per mettere in discussione le procedure semplificate per cambiare sesso, introdotte a inizio 2022. In un’intervista ha dichiarato di essere un sostenitore dell’Unione democratica di centro (Udc), partito conservatore e sovranista. Al domenicale SonntagsZeitung, ha detto di aver fatto la richiesta all’ufficio di stato civile del suo comune di residenza, che l’ha accolta in ...

Fa discutere in Svizzera la trovata di un 23enne che per sfuggire alla leva, obbligatoria solo per i maschi, ha scelto di diventare donna. Una decisione riconosciuta solo dalla legge, visto che il ...Diventare donna, sulla carta, in due minuti. Per un ragazzo svizzero di 23 anni è stata una passeggiata cambiare sesso. La transizione gli ha tolto di torno il servizio militare ...