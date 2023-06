Discopatia | cos’è come si riconosce e si affronta

Leggi su dilei

(Di lunedì 12 giugno 2023) Avete presente il tacco elastico di una scarpa per il cammino? O magari riuscite ad intravvedere le sospensioni di un’auto? Ebbene, sappiate che anche nel corpo umano ci sono strutture che hanno una funzione simili e permettono di assorbire bene eventuali sforzi. Tra queste ci sono i dischi intervertebrali. In pratica si tratta di vere e proprie difese anatomiche che tengono ben separate le vertebre. Purtroppo, non sempre i dischi intervertebrali rimangono in perfetta salute e possono alterarsi, magari anche “uscendo” dal loro naturale contenitore per creare un’ernia, con relativi disturbi.siuna? E cosa bisogna fare? Detto che deve essere sempre il medio a definire caso per caso l’approccio più indicato, ecco alcune indicazioni generali per capire cosa può accadere esi manifesta questa ...