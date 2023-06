Diritti Lgbt+ | le aziende che li difendono sotto attacco

(Di lunedì 12 giugno 2023) Difendere idelle minoranze sociali è ormai un rischio per leamericane. Soprattutto negli Stati Uniti , dove è l’ondata di conservatorismo sta prendendo piede da Nord a Sud del Paese. Leamericane prese di mira A fare le spese degli attacchi dei repubblicani sono alcune delle company più note: da Disney alla birra Budweiser, dalle società di distribuzione Target e Kohl’s alla Lego fino alle caramelle M&M’s. Tutte leader o molto forti nei rispettivi mercati di riferimento, tutte impegnate a tutela deidella comunità Lgbtq+ e di quelli Esg (Enviromental, Social e Governance) per la sostenibilità. Le mascotte M&M’s femminili e quella Viola che molti consideravano queerMa quanto costa questo sostegno? Miliardi. Quelli persi in borsa da queste imprese, da quando i conservatori ...

+ in Europa Nonostante questo, l'Europa continua a progredire verso l'uguaglianza. Questo è il messaggio emergente da 'Rainbow Europe" , il più recente rapporto annuale di ILGA - ...... si è attivato un percorso di consapevolezza, confronto, formazione e condivisione di buone pratiche relativamente aidelle persone che ci riconoscono nella comunitàe con particolare ...... dal presidente brasiliano Lula al premier canadese Justin Trudeau (quello "preoccupato per alcune posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di", per intenderci). Insomma, quello ...

Roma Pride 2023, sfila parata per i diritti Lgbt: "Siamo un milione" - Video Adnkronos

L’attore e attivista romano ribadisce la natura più autentica delle manifestazioni del Pride, come spazi di rivendicazione aperti e inclusivi. Dopo il successo di SKAM, è finalmente tornato a recitare ...Per anni, Orden David è stato perseguitato nella sua nativa Antigua e Barbuda - una situazione in cui si sono trovate tante persone LGBTQ che temono per la loro incolumità nei Caraibi dove l'ostilità ...