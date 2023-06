DIRETTA È MORTO SILVIO BERLUSCONI Camera | stop totale | la politica si ferma Lo straziante tweet di Forza Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023). Da venerdì era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il fratello Paolo e i figli erano arrivati stamattina a stretto giro al suo capezzale. Il primo era stato Paolo. Poi i figli, Marina, poi Eleonora, Barbara e Pier. Il leader di, che aveva 86 anni, si trovava nel reparto di degenza ordinaria dallo scorso 9 giugno per sottoporsi a degli accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica, patologia di cui il leader azzurro soffriva da due anni. Intorno alle 9,30 Paoloè entrato all'ospedale a bordo della sua auto passando per il passo carrabile di via Olgettina. Pochi minuti dopo su una macchina dai vetri oscurati è arrivata la primogenita Marina che ha fatto il suo ingresso dal civico 60 di via ...