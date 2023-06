Diletta Leotta incinta e senza trucco è un incanto | FOTO e VIDEO

(Di lunedì 12 giugno 2023)del suo fidanzato Loris Karius e il loro primo bebè arriverà fra pochissimo! In questi giorni la conduttrice di DAZN e la sua dolce metà hanno passato un weekend insieme alla famiglia di lei, preparando un baby shower unico, di cui si è occupato personalmente Fabio Rovazzi. Oltre a questo, comunque,...

... polemiche social PAPARAZZATO Fotogallery - Eros Ramazzotti con Cesare Augusto nell'ovetto C'E' ANCHE LORIS Fotogallery -a cena con i cognati, sfida tra pancioni! GAG SOCIAL ...Pere Loris Karius mancano ormai pochi mesi all'evento più atteso. Il parto è atteso per agosto e, con i continui cambiamenti del corpo anche alcune abitudini devono per forza adeguarsi. ...... polemiche social PAPARAZZATO Fotogallery - Eros Ramazzotti con Cesare Augusto nell'ovetto C'E' ANCHE LORIS Fotogallery -a cena con i cognati, sfida tra pancioni! GAG SOCIAL ...

Diletta Leotta e il se*so in gravidanza. La bella conduttrice si lascia andare a confidenze piccanti sul suo rapporto con il fidanzato.Diletta Leotta parla del sesso in gravidanza: "Dipende dalle dimensioni..."Poi spiega le sue dichiarazioni per paura d'essere fraintesa ...