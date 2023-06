Dieci morti in bus ribaltato in Australia | arrestato autista

(Di lunedì 12 giugno 2023) E' statol'del pullman che si ènello statono del New South Wales provocando la morte di 10 persone e il ferimento di altre 11. Lo ha comunicato la polizia. Altri ...

E' stato arrestato l'autista del pullman che si è ribaltato nello stato australiano del New South Wales provocando la morte di 10 persone e il ferimento di altre 11. Lo ha comunicato la polizia. Altri ...Kiev: "Truppe di Mosca hanno sparato su barca alluvionati: 3e 10 feriti" L'Ucraina avanza nel Donetsk, dove ha riconquistato tre villaggi. L'esercito di ...uccidendo tre persone e ferendone,...2023 - 06 - 11 15:35:17 Kherson, sale a 6 il numero diper le inondazioni Il direttore della ...a causa delle inondazioni provocate dall'esplosione della diga di sono morte sei persone e...

Stefano Boroni racconta in un fumetto il dramma del Joola, traghetto senegalese affondato nel 2002 causando più morti del Titanic; tra cui un suo amico ...Dieci morti in Australia Gli invitati al matrimonio hanno un incidente mentre tornano a casa in autobus 6/12/2023 2:23 Circa 40 ospiti erano seduti ...