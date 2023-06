Dieci momenti memorabili di Pesci piccoli | la serie Prime Video dei The Jackal

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Quando ho visto il primo spot di Pesci, la nuovadei Theper, non avevo voglissima di guardarla. Nonostante li adori dai primisu youtube, nonostante abbia goduto della doppia vittoria di Ciro Priello e Fabio Balsamo in LOL 1 e LOL 3 e abbia tifato sempre per loro in Celebrity Hunted 3, ero perplessa perché, a oggi, il team che spacca nei formati super brevi, non sempre funziona quando la narrazione si allunga e il cast si allarga all'intero gruppo o quasi. Là dove la fiction si percepisce come meno “estemporanea”, sembrano meno loro. Poi, Pescisi è conquistata ha mantenuto il podio degli ascolti sulla piattaforma distreaming di Amazon e ha vinto la curiosità: che abbiano finalmente superato quello ...