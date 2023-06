Di Gennaro | «Inter | serve un attaccante forte! Lukaku? Bisogna capire una cosa»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 12 giugno 2023) Antonio Divenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’sconfitta in finale di Champions League dal Manchester City Questa l’analisi di Di: «L’ha bisogno di unforte. Dzeko avrà un anno in più, ese è un affare dal punto di vista economico. Non dimentichiamoci dei problemi economici del club. E’ ovvio che se l’vuole puntare al campionato come primo obiettivounforte».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e ...