De Zerbi | «Inter una grande squadra Lautaro Martinez come…»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roberto Deha parole di profonda stima per l’e la partita giocata contro il Manchester City lo scorso sabato. Questo il suo commento sulla BoboTV. COMPLIMENTI – Roberto Deè stato sorpreso dalla compagine di Simone Inzaghi lo scorso sabato in Champions League: «L’è una, poi dopo può anche aver attaccato poco, ma ha fatto soffrire il Manchester City. Brozovic, Dzeko,, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Barella, Calhanoglu. Alcuni sono tra i più forti in Europa. Parliamo di Haaland manon è secondo a nessuno. Come seconda punta chi scegliereste nel mondo? Sicuramente l’argentino».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

...DEL CHELSEA - La scorsa estate i 15 milioni di euro sborsati dal Chelsea per strapparlo all'... dal Brighton di Deche vanta ottimi rapporti con i londinesi (e ha appena salutato Mac ...La cultura difensiva dell'potrebbe essere utile in un contesto in cui non è favorita, ma ... Adesso lo fanno anche Spalletti e Dee ogni volta con più senso creativo. Gli viene chiesto ...Dove la 'Pazza' non può che essere l'. L'articolo è pienamente in linea con gli elevatissimi ... Dee ciò che ci stiamo perdendo...'. Si tratta di un articolo che contiene un (meritato) ...

De Zerbi: "L'Inter è una grande squadra, contro il City perfetta. Come Lautaro ce ne sono pochi al... Fcinternews.it

Chi vorrei ora Mi sarebbe piaciuto Roberto De Zerbi, ma è impossibile. Stesso discorso per Luis Enrique, altro di spessore. Se devo fare un nome, dico Rafa Benitez che conosce l’ambiente ed è ...L’Inter entra sempre più nel clima della Premier, disturbando ora anche De Zerbi e il suo Brighton con un intreccio in favore dei nerazzurri.