De Vrij vicino al rinnovo! Tre ceduti e quattro in dubbio | le manovre dell’Inter – TS

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il mercatoè già iniziato e la dirigenza dopo la grande stagione appena conclusa, è subito a lavoro per programmare il nuovo percorso targato ancora Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarà una sorta di rivoluzione in nerazzurro, con almeno tregiocatori in. Stefan dedovrebbe rinnovare a breve. LE– Da oggi Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin inizieranno a mettere nero su bianco le strategie disegnate nel corso degli ultimi mesi ma, come ha spiegato il presidente Steven Zhang dopo la finale di Champions League. In rosa ci sarà una sorta di rivoluzione, partendo dai giocatori cedibili come Robin Gosens, Joaquin Correa e attenzione a Marcelo Brozovic. Per quanto riguarda i contratti in scadenza, invece, punti ...

...futuro di dee Acerbi. Uno dei nomi caldi nelle ultime settimane è stato quello di Nacho, 32 anni, in scadenza di contratto con il Real Madrid. Il difensore spagnolo era stato dato molto...... ma anche Danilo D'Ambrosio potrebbe andare via, entrambi in scadenza di contratto, mentre Francesco Acerbi dovrebbe essere riscattato dalla Lazio, con Stefan Deche sembraal rinnovo. ...Come raccolto da Calciomercato.it nell'ambienteal difensore, il Real Madrid èa ... Per de, invece, ci sono ad oggi i presupposti per un rinnovo. Tutto comunque si deciderà dopo ...

Il difensore del Chelsea è finito nel mirino dell'Inter, mentre gli azzurri sono sul centrocampista della Lazio ...Fumata bianca tra l'Inter e Stefan De Vrij. Il difensore olandese resterà in nerazzurro per i prossimi due anni dopo aver trovato l'accordo sul rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. L'annuci ...