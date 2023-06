(Di lunedì 12 giugno 2023) Mentre il Napoli ora è alle prese con l’intrigo Paulo Sousa che è l’allenatore della Salernitana, c’è stato un tempo in cui circolavano i nomi di Nagelsmann, Conte,. Ne scrive sullaSalvatore Malfitano: Precedentemente era stato effettuato un sondaggio per Sergio Conceiçao, pronto a lasciare il Porto, che però deve discutere con la società perché ha una clausola rescissoria da 10 milioni. Un ostacolo che complica la sua posizione agli occhi di De. Non èilcon, invece, che aveva. C’è anche la strada Galtier in uscita dal Psg: Gli ultimi giorni raccontano l’intenzione di ...

Nella lista dei quaranta tecnici di Dec'è da sempre l'ex Real ma al momento è tutto in ... Chi Beh, un altro iberico è nei suoi pensieri e si tratta diEnrique.Napoli . Una lista sempre più affollata, un incontro dietro l'altro. Prosegue la ricerca da parte del presidente Aurelio Dedel nuovo allenatore del Napoli. Tra rifiuti (comeEnrique o Thiago Motta) a trattative saltate ancora prima di nascere, come per Italiano, il patron azzurro continua a sentire vari ...De, il patron degli azzurri, ha flirtato con Garcia, con Tuchel, ha sondatoEnrique e adesso punta diritto a 'Paulo da Viseu', l'allenatore del cambiamento, dell'innovazione ma anche ...

De Laurentiis-Luis Enrique: non è scattato il giusto feeling, pretese economiche troppo alte (Gazzetta) - ilNapolista IlNapolista

Paulo Sousa sembra sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli, ora gli agenti attendono la risposta di De Laurentiis ...Oggi si chiude la stagione della Serie A con lo spareggio salvezza fra Spezia e Verona. cco le novità in arrivo dai quotidiani e non soltanto sulle trattative di mercato in chiave fantacalcio. NAPOLI- ...