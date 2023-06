Davide Fontana condannato a 30 anni per l’omicidio di Carol Maltesi | uccisa nel gennaio 2022 Escluse le aggravanti

19.15 Omicidio Carol,30 anni aCondannato a 30 anni, il 44enne a processo per aver ucciso la 29enne Carol Maltesi,nella sua casa di Rescaldina (Mi), e aver poi disperso i suoi resti, fatti a pezzi, in ...Dopo sette ore di camera di consiglio è arrivata la condanna a 30 anni di carcere per, il 44enne a processo per aver ucciso la 29enne Carol Maltesi , nella sua casa di Rescaldina (Milano) e averne in seguito disperso i resti, fatti a pezzi, nella provincia di Brescia. La ...È stato condannato a 30 anni di carcere, il 44enne a processo per aver ucciso la 29enne Carol Maltesi , nella sua casa di Rescaldina (Milano) e aver poi disperso i suoi resti, fatti a pezzi, in provincia di Brescia. Lo ha ...

Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana condannato a 30 anni di carcere TGCOM

C'è delusione tra familiari e parti civili per la condanna a 30 anni di Davide Fontana, 44 enne bancario, a processo a Busto Arsizio (Varese) per l'omicidio di Carol Maltesi, 26 anni, uccisa a ...Condannato a 30 anni di carcere Davide Fontana, a processo per aver brutalmente ucciso e seviziato la 26enne Carol Maltesi nel gennaio 2022.