Dani Alves rimarrà in carcere per decisione dell’Alta Corte di Barcellona El Mundo

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’Altadiha decretato chein. Le accuse di violenza sessuale nei confronti di una 23enne hanno spinto il tribunale catalano a respingere il ricorso dei legali del brasiliano facendolo restare dietro le sbarre. Secondo loro la ragazza era entrata di sua spontanea volontà nel bagno insieme all’ex terzino di Barça e Juventus e questo rappresentava un consenso al rapporto sessuale. I giudici che hanno deciso di far restare le cose come sono non sono dello stesso avviso., le parole del Tribunale diIl quotidiano spagnolo Elriporta le motivazioni dietro questa scelta e spiega anche quali siano le accuse che hanno portatoad ...

Joana Sanz, l'ormai ex moglie di, è tornata a parlare del calciatore brasiliano, detenuto in un carcere di Barcellona dallo scorso 20 gennaio con l'accusa di violenza sessuale. Il sito brasiliano UOL ha raccolto alcuni...

Dani Alves resta in carcere, respinta nuova richiesta di libertà vigilata: "Rischio di fuga" TUTTO mercato WEB

Non c’è alternativa al carcere per Dani Alves in attesa del processo che avverrà non prima del prossimo autunno ...Per la terza volta i difensori dell'ex Juve si sono presentati al tribunale di Barcellona senza nessun esito positivo ...