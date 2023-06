Il mattone L'è il primo campo nel quale si lancia da imprenditore, la prima a venirgli ... Anello al dito per Carla'Oglio (madre di Marina e Piersilvio) e per Veronica Lario (madre di ...Lascia i suoi cinque figli, la primogenita Marina e Pier Silvio, avuti con Carla Elvira Lucia'... I primi successi nel campo dell'arrivano tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70: nel ......della Repubblica Giovanni Leone lo nomina Cavaliere del lavoro per la sua attività. Il ... Berlusconi non riesce a imporre ai suoi alleati le riforme chieste'Unione europea, la situazione ...

Dall'edilizia alla tv: tutti i successi del Cav ilGiornale.it

L'attività professionale di Silvio Berlusconi è costellata di importanti riconoscimenti e innovazioni. Edilizia, comunicazione, sport: ecco le rivoluzioni e i trionfi del Cav ...Brugherio, Milano 2, Milano 3: l'epopea del Cavaliere costruttore di città. E inventore di un nuovo modo di vivere il tessuto urbano ...