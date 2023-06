Dalla Francia | clamoroso | Mbappé non rinnova con il Psg

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 giugno 2023) Kylian, attaccante del Psg, avrebbe inviato una lettera al club parigino in cui annuncia di non voler esercitare l’opzione per il rinnovo Kylian, attaccante del Psg, avrebbe inviato una lettera al club parigino in cui annuncia di non voler esercitare l’opzione per il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025. Il francese, dunque, potrebbe lasciare il Psg anche in questa finestra di mercato estiva (il suo contratto senza opzione scade nel 2024) oppure aspettare la naturale scadenza dell’accordo e andare via a parametro zero al termine della prossima stagione. Il Real Madrid osserva la situazione con forte interesse. Lo riporta L’Equipe.