Dalla discesa in campo al governo | così ha cambiato l' Italia e la politica

(Di lunedì 12 giugno 2023) «Non c'è nessuno sulla scena mondiale che può pretendere di confrontarsi con me, nessuno dei protagonisti dellache ha il mio passato, che ha la storia che ho io». Silvio Berlusconi è morto oggi 12 giugno all'età di 86 anni al San Raffaele di Milano. Con lui si chiude un'epoca, che ha fatto discutere, a volte anche imbarazzato, ma che ha comunque l'onore e l'onere di aver segnato la storia, il costume, i media e lo stile dell'intera. Il berlusconismo termina qui con l'uscita di scena del Cavaliere o ex Cav, titolo a cui rinunciò nel 2014 dopo la condanna penale per il processo Mediaset, ma che compare ancora tra le onorificenze consegnatepresidenza della Repubblica. Berlusconi nasce a Milano il 29 settembre del 1936, primogenito di una famiglia della piccola borghesia milanese, ...

... alcune riuscite e altre meno, ma che in ogni modo gli hanno permesso finsuain campo nel 1994 di empatizzare con gli italiani . Fino a trasformare quello che era il suo pubblico, nel ...Con un video messaggio in Tv annunciava la suain campo. Una mossa che avrebbe cambiato per ... Qui ho imparato, da mio padre evita, il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la ...In questo video, girato per la convention di il 6 maggio 2023 il presidente Silvio Berlusconi ha ripercorso la storia della nascita del partito, a partirein campo nel 1994. 'Sapevo che ...

Addio Berlusconi. Il trentennio azzurro dalla discesa in campo LaVoce del popolo

Nel 2018 compra il Monza che porta per la prima volta in serie A. Nel 1994 la discesa in politica alla guida di Forza Italia, partito dal lui fondato. Vince subito le elezioni. Per più di 20 anni è il ...Tra le figure più divisive dell’Italia, Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano. Aveva 86 anni ...