(Di lunedì 12 giugno 2023) Ilha ricordato in aula."Con grande tristezza abbiamo appreso oggi della morte dell'ex membro di questoe ex presidente del Consiglio italiano...

..."terzaforziste" di altre forze politiche della maggioranza che lo sosteneva in. Con la ... O se al contrario, dagli altri partiti della coalizione e magariterzo polo, partirà la caccia ad ......Berlusconi."Con grande tristezza abbiamo appreso oggi della morte dell'ex membro di questoe ex presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi - ha detto la presidente del...Il progetto di legge sponsorizzatopartito di estrema destra Otzma Yehudit di Itamar Ben - Gvir ...di legge simile è più avanti nel processo legislativo e potrebbe essere presentato al...

Dal Parlamento europeo l'omaggio a Silvio Berlusconi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Strasburgo (Francia), 12 giu. (askanews) - Il Parlamento europeo ha ricordato in aula Silvio Berlusconi.Ho tanti ricordi di lui. Successivamente anche negli anni in cui sono stato in Parlamento e sono stato ministro degli Esteri per 5 anni (dal 1996 al 2001 - ndr)". 'Impossibile parlargli negli ultimi ...