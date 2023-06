Dal Milan al Monza | tutti i trionfi | Berlusconi e i successi nel calcio

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Per tutta la vita ho fatto sogni che sembravano irrealizzabili. Quando ho preso ilvolevo che diventasse la squadra più forte del mondo e ci sono riuscito”. Se volessimo fare rientrare in una sola fotoi trofei vinti da Silvionelle vesti di presidente del, probabilmente avremmo bisogno di un’inquadratura a grandangolo, di quelle in cui l’oggetto si fa piccolo piccolo per permettere agli elementi di rientrare nello scatto. Sono stati 31 anni dipersonali (oltre che sportivi) per il Cavaliere, iniziati in maniera epica – per molto tratti premonitrice – in un caldo pomeriggio di luglio del 1986, quando presentò la squadra sul prato di San Siro facendo arrivare i giocatori in elicottero, accompagnati in sottofondo dalla Cavalcata delle ...

Teneva anche, se non di più, alla sua reputazione e al suo ego, senza dubbio, ma il Milan sapeva bene cosa fosse e ancora di più cosa NON dovesse diventare. Quindi tutto è perduto No. Possiamo ancora ...Il Cavaliere – 31 anni di presidenza e 29 trofei in rossonero – nel 1982 trattò i nerazzurri. Per davvero. Quando Silvio Berlusconi si presentò all’Arena Civica di Milano, nel pomeriggio del 18 luglio ...