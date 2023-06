Dal Milan al Monza | i successi di Berlusconi | il presidente che ha rivoluzionato il calcio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Silviodal 1986 ha intrecciato le sue vicende imprenditoriali e politiche con quelle calcistiche . Per 31 anni alla guida del, portato a vincere in Italia, in Europa e nel mondo, poi ...

... il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di Silvio Berlusconi, leggendario presidente del1986 al 2017 e attuale presidente ...Si accorge che la coppa della Serie B vintaMonza nella stagione precedente è accanto alla Coppa dei Campioni vintae ci chiede gentilmente di non farla entrare nell'inquadratura, sente ...... compra ilportando al club, sotto la sua guida, in 31 anni, 29 trofei in totale, di cui 8 scudetti e 5 Champions League. L'addio all'amore rossonero, tuttavia, non lo allontanacalcio. Nel ...

Maldini, gli ex campioni contro il licenziamento dal Milan. Materazzi: "Vergognoso" la Repubblica

Silvio Berlusconi con la maglia del Milan, da presidente Se n’è andato un protagonista della nostra storia. Ha dominato la politica, l’economia e perfino il gioco del calcio, in Italia ...Jonathan Milan ha spiccato il volo. A soli 22 anni il friulano si è già laureato campione olimpico, mondiale ed europeo su pista. Grande sostenitore della multidisciplinarietà, Milan è riuscito ad imp ...