Dal lodo Mondadori a Mediaset fino a Ruby  e le «cene eleganti» | oltre 30 anni di processi

...abbia pagato i giudici per ottenere una decisione favorevole a Fininvest nell'impugnazione del... Per chi si definisce un 'perseguitato' dalla magistratura i fronti spazianoversante politico (...... fondataCav negli anni Ottanta e attiva nella stampa periodica, come 'Tv Sorrisi e Canzoni') e ...editrice è paralizzata e si scatena una battaglia legale che si conclude con il cosiddetto '...La prescrizione arriva anche sulla base di una modifica della legge che abolisce il falso in bilancio volutasuo esecutivo. IlMondadori Un ricco capitolo riguarda i processi nati dalle ...

Dal lodo Mondadori alla condanna per Mediaset fino al caso Ruby: tutti i processi a Berlusconi Corriere della Sera

Home Adn Kronos Berlusconi, l’uomo più perseguitato al mondo: tante prescrizioni e una sola condanna “ L’uomo più perseguitato del mondo, con 86 processi e più di 4000 udienze “. Silvio Berlusconi ha ...Oltre 30 anni di procedimenti che hanno visto implicato il leader di Forza Italia, morto a 86 anni, e più di un centinaio di avvocati che hanno lavorato per Berlusconi e le sue società ...