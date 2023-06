Dal Gemelli il Papa prega per l’anima di Berlusconi | “Ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 12 giugno 2023) Città del Vaticano – “Francesco, informato del decesso dell’amato padre, senatore Silvio, desidera porgere a lei e ai familiari la sua vicinanza, assicurando sentita partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che hacon”. Con queste parole, in un telegramma di cordoglio inviato alla figlia Maria Elvira ,Francesco esprime il suo cordoglio per la morte di Silvio, spirato questa mattina al San Raffaele di Milano (leggi qui). Nel documento, a firma del Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, si legge infine: “Sua Santità invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne ...