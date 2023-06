Dai tanti giocatori agli altri club | i big del calcio piangono Berlusconi

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dagli ex allenatori Sacchi, Capello e Ancelotti alle bandiere rossonere Baresi e Maldini ma anche campioni come Totti, Del Piero e Buffon. Tutti i messaggi dedicati a

... una giovane donna impegnata come comunicatrice in una ONG, con il sogno dell'Europa eprogetti per il futuro, non si spenga insieme alle fiamme domatevigili del fuoco ma venga mantenuto ...Deposto su di un carro trainato da buoi, e contornatofrati e dafedeli subito accorsi, fu condotto in città. Ma entrando in Arcella spirò. Fu proclamato santo solo 11 mesi dopo la morte ......di Nova Eroica sarà pienamente operativo venerdì 23 giugno con le operazioni preliminari e i... E' una ferrovia a binario unico, un tempo usatamezzadri. Oggi potrebbe accogliere i ...

Tra i mondi di Gina. La “Lollo” dai tanti talenti in mostra a Roma Italia Informa

Il presidente del Consiglio elogia il Cavaliere: "È stato il migliore sulla politica internazionale". E si appella all'unità del centrodestra: "Glielo dobbiamo" ...Professor Franco Coppi, da avvocato difensore, sapeva che Silvio Berlusconi stava per morire «No, anzi. Ma lo temevo». Perché «Aveva fissato un incontro con tutti i suoi collaboratori, ma il giorno ...