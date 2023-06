Dai successi con il Milan all’impegno politico | 40 anni di imprese berlusconiane in 4 minuti – Il video

(Di lunedì 12 giugno 2023) È impossibile tracciare un ritratto di Silvio Berlusconi che riguardi soltanto uno dei campi in cui il Cavaliere ha lasciato il segno. Settore immobiliare, editoria e tv, sport, politica: tutto si intreccia nella storia di un uomo che ha innegabilmente influenzato la società italiana degli ultimi 30. Il 12 giugno 2023, all’età di 86, è morto all’ospedale San Raffaele dio. Il fondatore di Forza Italia e del centrodestra, prima di scendere nell’agone parlamentare e vincere le elezioni del 1994, era già uno dei personaggi più noti in Italia. La costruzione dell’impero televisivo che, oggi, ha attività in diversi Paesi europei, è iniziata negli’70. Poi c’è stato il, acquistato nel 1986: dopo appena tre, Berlusconi ha potuto fregiarsi della sua prima Coppa ...

Dopo averlo salvato dal fallimento, Berlusconi ha portato il Milan acosì grandi e ... Lontanoveleni della politica, sono proprio quelle allo stadio le sue ultime apparizioni pubbliche ......e il post su Instagram Giulia Salemi ha pubblicato un post su Instagram in cui racchiude i... I fan non potevano essere rassicurati in modo milgioredue influencer.Sotto la sua gestione, il club ottenne importantia livello nazionale e internazionale. L'... L'esecutivo, subito segnatocontrasti interni di una maggioranza eterogenea, venne messo in ...

Dai successi con il Milan all'impegno politico, 40 anni di imprese ... Open

Iniziò così: scese dall'elicottero, consegnò gli stipendi arretrati e un calice d'argento per brindare al futuro del club ...Replicò a luglio, il 18, a Milanello, dando il via alla sua prima stagione completa da ... la casa del Milan, dove sono nati i tanti successi degli Anni Novanta e Duemila. Berlusconi ha fatto del ...