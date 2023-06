Dai successi al cinema a una vita di tormenti | addio a Francesco Nuti

Le sue commedie brillantitoni vagamente surreali hanno avuto un successo strabiliante negli ... non paragonabili aidel decennio precedente, provocano a Nuti una profonda depressione e ...... l'inizio di un lento declino del Milan, malgrado l'arrivo di altri grandi stranieri come Papin, Shevchenko, Kakà, Ronaldinho e Ibrahimovic, testimoniatonumeri perché in sei stagioni, tra il ...... Nuti ha interpretato commedie brillantitoni vagamente surreali che hanno avuto un successo ... I tiepidi consensi ai botteghini di fine anni '90, non paragonabili aidel decennio ...

Dai successi con il Milan all'impegno politico, 40 anni di imprese ... Open

È morto stamani a Roma l’attore Francesco Nuti. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. Lo ha reso noto la figlia Ginevra assieme ai ..."C'e' una frase che viene sempre citata dai giocatori che, nel tempo, hanno costruito la grandezza e i successi del Milan. Le parole che Silvio ...