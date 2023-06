Da Bo Bi boicotta il biscione al Popolo viola | ho combattuto il berlusconismo e spero finisca qui

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Per tutti coloro che li avevano pronti, siete consapevoli che avete preparato dei “coccodrilli” per un Caimano? Marco Aurelio declamava che “Il modo migliore per difendersi da un nemico è di non comportarsi come lui”. Quante persone che ho incontrato sul cammino hanno avuto atteggiamenti copiati da colui che oggi ci ha lasciato. Ma, per fortuna, io e milioni di altri cittadini non siamo tra questi. Certo, Berlusconi ha fatto la storia politica italiana ed è stato un vero e proprio spartiacque. Ora immagino che fioccheranno le celebrazioni su quanto di buono lui abbia fatto, omettendo che lo ha fatto “per se stesso”. Nel lontano 1993, quando lui decise di entrare in politica, con tutto il peso del suo conflitto di interessi, fondammo i comitati Bo.Bi (il), con l’intento di contrastare la sua ascesa, proponemmo di non guardare le reti ...