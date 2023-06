Csi Vegas | Report o Va’ dove ti porta il cuore? La tv del 12 giugno

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 giugno 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 12su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Blanca”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Blu profondo”: i nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno si insinua a spiarla nella sua stessa casa. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “C.S.I.”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “Il koala”, “Festa a sorpresa” e “Fuori menù”. Nel primo, la squadra C.S.I. indaga sullo sterminio di un’intera famiglia da parte di tre killer mascherati. L’unica sopravvissuta, una neonata ...