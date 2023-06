Crossbridge | guardare oltre

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 12 giugno 2023) Come un’azienda si prepara al suo debutto su un mercato straniero? Quali criteri intervengono sulla scelta dei mercati target su cui operare? In un mercato globale sempre più competitivo, le regole da seguire secondo Paolo Engheben e Giorgio Pavia, rispettivamente amministratore delegato e partner di(sito web), devono puntare su strategia di penetrazione, partner idonei e un business plan adeguato Quali sono le garanzie o gli aspetti interni che occorre avere, per scegliere di internazionalizzare un’azienda cliente? Internazionalizzare un’azienda, o espandere ulteriormente la presenza di un’azienda in nuovi mercati non ancora esplorati, è un progetto estremamente importante e come tale va trattato dando la giusta priorità all’interno dell’azienda stessa. Molto spesso si tende a pensare che un ottimo prodotto “Made in Italy” sia di per sé sinonimo di ...