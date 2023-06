Cristina e Benedetta Parodi | chi è la cugina famosissima

Leggi su dilei

(Di lunedì 12 giugno 2023) Forse non tutti sanno chehanno una parentein famiglia, una soubrette molto nota al grande pubblico. Si tratta di una, bella e famosa come le due sorelle della tv: stiamo parlando di Alba Parietti., la parentela insospettabilesono due volti molto noti del piccolo schermo: le due sorelle sono tra i personaggi più amati della televisione italiana, e hanno raggiunto la notorietà grazie a programmi di successo.è da sempre giornalista: ha debuttato con la conduzione del Tg 5, passando successivamente al timone di trasmissioni come Domenica In e Verissimo. Da qualche anno ha ...