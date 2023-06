Covid | dall’Inghilterra accusa alla Cina | “Virus nato in un laboratorio del ministero della Difesa”

La verità sulè da mesi avvolta in una nube misteriosa, ma oracercano di fare chiarezza. Il Sunday Times ha pubblicato un lungo reportage sulle origini del virus che ha messo in ginocchio il ...... un aereo che trasporta dispositivi medici anti -viene ...il primo bene fisico di cui si è appropriato il governo canadese'... 32 tonnellate di oro depositate nella Banca d'. In ...LONDRA - La "pistola fumante", almeno per ora, non c'è. Ma il Sunday Times ha pubblicato ieri un dettagliato e lunghissimo articolo sulle origini del- 19 secondo cui è sempre più probabile che il Coronavirus che ha scatenato la recente pandemia mondiale sia stato originato da un incidente di laboratorio nell'Istituto di virologia di Wuhan. ...

Covid, dall'Inghilterra accuse a Pechino: "Il virus nato in un laboratorio del ministero della Difesa" la Repubblica