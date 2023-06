Così Silvio Berlusconi | le tappe che hanno fatto grande il Milan 

Aveva cinque figli - Marina, Pier, Barbara, Eleonora e Luigi - e numerosi nipoti. Fu eletto ... a quattro anni con interdizione dai pubblici uffici per altri due, obbligatoa lasciare il ...Milano a volte è diventata una piazza politica, dove non sono mancati sgradevolissimi ... Momenti da riflettori accesi, tv e giornalisti in strada ad aspettare, ma la Milano diè anche ...Poi rientrate su richiesta - che suonava quasi come una preghiera - da parte di: non te ne andare. Efu. Nel 2017, con la cessione del vecchio Diavolo a Li Yonghong,e Adriano ...

Silvio Berlusconi al cinema: i film che lo hanno raccontato Vanity Fair Italia