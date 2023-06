Così Rodri è diventato indispensabile nel Manchester City che ha vinto la Champions

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nell’era dello star power a tutti i costi, dell’attenzione inevitabilmente posta su attaccanti e trequartisti, la finale diLeague l’ha risolta uno dei fedelissimi di Pep Guardiola, un calciatore che è sempre lì, nascosto in piena vista. Nel 2021, nella sorpresa generale,go Hernandez Cascante, per tutti più semplicementego o, era rimasto seduto in panchina: il tecnico catalano aveva scelto un assetto diverso, con Gündogan in regia. Una decisione fortemente criticata con il senno di poi e che forse è servita anche al genio di Santpedor per capire che non può esistere unsenza. La firma sulla finale di Istanbul non è la prima di un certo livello: già decisivo un anno fa, nel turbolento pomeriggio che consegnò la Premier ...