Cos’è la leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva Silvio Berlusconi

(Di lunedì 12 giugno 2023) Non tutte le leucemie sono uguali. Questo è il punto di partenza per tentare di comprendere le differenze tra una forma e l’altra. Ci sono patologie leucemiche che interessano soprattutto i giovani, altre che invece si manifestano soprattutto negli adulti e negli anziani. Proprio a questo secondo tipo appartiene quella che stando a quanto riporta il sito di AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma) rappresenta la più frequente delle cosiddette sindromi mielodisplastico-mieloproliferative. Questa patologia, in particolare, interessa specifici globuli bianchi chiamati monociti. Ed è proprio a questa famiglia di cellule che deve il nome. Due forme diverse Cosa succede quando una persona sviluppa questa patologia? Fondamentalmente si possono avere due tipi di situazioni, e per questo si parla della...