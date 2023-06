Cos’è e cosa prevede la Strategia globale di Sanità digitale?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Obiettivo: rafforzare la sicurezza. Questo è il fulcro della notizia diffusa lo scorso 5 giugno che ha scatenato, sui sui social, le proteste contro il cosiddetto (anche per via dei giornali, che hanno rilanciato questo nome) “green pass”. Quello che è accaduto, come stiamo raccontando nel monografico di oggi, è che L’Organizzazione mondiale dellaha scelto di adottare il sistema Covid-19 utilizzato in Europa per creare una piattaforma che possa facilitare sia la mobilità che la protezione dei cittadini di tutto il mondo dalle minacce per la salute. Si tratta, quindi, di una vera e propriadida mettere in piedi a partire da questa collaborazione tra OMS e Ue. LEGGI ANCHE >>> ...