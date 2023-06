Cosa vedere nella città delle Fiabe a Viterbo | dove si trova | quanti murales ci sono elenco completo | come arrivarci | dove parcheggiare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ormai tutti la conosconola(o il paese)tanto che, paradossalmente, è ormai l’unica denominazione “sicura” per cercarlo sul web. Questo piccolissimo centro abitato si chiama Sant’Angelo di Roccalvecce ma quasi nessuno lo sa: e se si prova a digitare soltanto la prima parte in un motore di ricerca si finisce per perdersi tra gli altri Comuni con il medesimo nome, anche perché il paese, in questo caso, Comune nemmeno è dato che si tratta soltanto di una minuscola frazione di. Ma grazie alla trasformazione in “galleria d’arte a cielo aperto” è diventata unamete più gettonate dell’alto Lazio: il paesino è infatti ormai diventato un tutt’uno con le sue opere – deiispirati al mondo...