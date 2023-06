Corriere dello Sport – ecco il piano per riprenderlo

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 12 giugno 2023) 2023-06-12 09:55:16 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: ROMA – Sui suoi social Gianluca Scamacca si sta ancora godendo la vittoria della Conference con il West Ham, una partita che è stato costretto a vedere fuori dal campo per la lesione al menisco esterno del ginocchio destro che lo costretto all’intervento al Gemelli ad aprile e che lo ha tenuto fermo addirittura da gennaio. L’attaccante ventiquattrenne sta lavorando tanto anche durante questi giorni di vacanza per chiudere definitivamente questo capitolo e cominciarne uno nuovo completamente ristabilito. Tanta corsa, palestra e fisioterapia, prima a Londra poi a Roma. La sua Roma. Si è affidato a un centro medico privato nella zona nord della capitale (che adesso lo segue a distanza mentre il ragazzo è in Sardegna) per lavorare con ...