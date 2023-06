Convocato il Consiglio Provinciale | ecco i punti all’ordine del giorno

(Di lunedì 12 giugno 2023) Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Provincia di Benevento Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi hail, in prima convocazione, per le ore 11 del22 giugno 2023 ed, in seconda convocazione, per le ore … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

E' stato, per lunedì prossimo alle 20 nella classica sala delle riunioni, la prima seduta dicomunale a Ventimiglia, dopo l'elezione a sindaco di Flavio Di Muro. All'ordine del giorno, ...È stato fissato ilcomunale sul dissesto finanziario, durante il quale maggioranza e opposizione si confronteranno sulla delibera approvata qualche giorno fa dall'amministrazione Ferrara, dopo la bocciatura ...... Ufficio di presidenza, Comitato di presidenza, Consulta del presidente,nazionale, Conferenza dei coordinatori. Non essendo mai statoil congresso nell'ultimo decennio, non c'è ...

Municipalità Venezia Murano Burano: il Consiglio convocato giovedì ... Live Comune di Venezia

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha convocato il Consiglio provinciale, in prima convocazione, per le ore 11.00 del giorno 22 giugno 2023 ed, in seconda convocazione, per le ...E’ stato convocato ufficialmente il primo consiglio comunale dell’era Ciarpella a Porto Sant’Elpidio. L’appuntamento è per lunedì 19 giugno alle ore 19, oggi la comunicazione è stata fatta pervenire ...