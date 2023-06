Unper l'a richiesta dei battelli della Marina militare tedesca è stato firmato da Fincantieri con la direzione degli armamenti navali del segretariato generale della Difesa e ...Folgiero: 'e' un grande riconoscimento internazionale' . Fincantieri ha firmato unper l', a richiesta, dei sottomarini della Marina Militare Tedesca. La societa' in una nota spiega ilrientra nell'ambito del programma di cooperazione governativa e ...... fino a un importo massimo di 3000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato didi lavoro domestico che prevedano l'a una persona non ...

Contratto di assistenza Fincantieri per i sottomarini tedeschi Agenzia ANSA

Il contratto - rende noto Fincantieri - avrà durata quinquennale e replicherà il modello di assistenza a richiesta che Fincantieri opera sui battelli della Marina militare italiana, "ovvero intervenen ...Fincantieri ha siglato un accordo quinquennale per l’assistenza a richiesta dei sottomarini U-212A della Marina Militare Tedesca, rafforzando il ruolo del Gruppo nell’industria della subacquea e come ...