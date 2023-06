Conte | tensione con Vespa | Mi vuole dare del filo-putiniano Mi offende

(Di lunedì 12 giugno 2023) "Così mi, con questa domanda mi? Midel", botta e risposta tra Giuseppee Brunoal Forum in Masseria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... proprio con la maglia nerazzurra, quando in panchina c'era Antonio, togliendosi anche la ...ne hanno distribuito parecchio e chissà se anche loro hanno visto l'Inter per stemperare la, ..."Perchè la gente - dice Fulvia, responsabile dei soccorsi di Medici senza frontiere a bordo ... sopraffatta da 8 anni durissimi costellati di morte,, odio riservato a chi lavora nelle ...Avvenne nelle settimane di estrematra Roma e Bruxelles sulla richiesta della prima di alzare il deficit - obiettivo per l'anno successivo. Al governo c'era il premier Giuseppe, retto ...

Conte: con il Pd oggi alleanza organica fuori luogo. Nessuna svolta su Ucraina Il Sole 24 ORE

Attimi di tensione ieri a Bologna all’arrivo dell’ex presidente del parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, che da anni vive sotto scorta a seguito delle denunce sulla mafia dei Nebrodi. Antoci… Leggi ...Un tempo vigeva la vocazione maggioritaria. L'aveva lanciata Walter Veltroni, primo segretario del Pd che superò, sotto la sua segreteria, i 12 milioni di voti, livello mai più raggiunto. Toccò in tal ...