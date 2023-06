Conte seppellisce il “campo largo” | «Nessuna alleanza se prima il Pd non dice “no” alle armi»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Elly Schlein chiama, ma Giuseppenon risponde. Meglio ancora, pone condizioni: il Pd abbandoni il «fronte bellicista» e il M5S torna a dialogare. A sinistra stanno messi così: male, anzi malissimo. Il capo pentastellato, in verità, fa di necessità virtù dal momento che l’elettorato del suo movimento èrgicoanze organiche. Già, l’antica vocazione antisistema impedisce al M5S di ragionare per schieramenti. Significa che il “” vagheggiato da Enrico Letta e tenuto in vita dalla Schlein è, per, una ricetta improponibile. Anzi, più tentano di propinargliela, più lui si ritrae. L’Ucraina dividee Schlein E quando indica il pacifismo come comune terreno d’incontro con il Pd sa bene di allungare alla Schlein la ...