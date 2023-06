Consegnati aiuti all’Emilia Romagna | Buonopane | “L’Irpinia ha dato prova di solidarietà”

...Svizzera sta inviandomateriali e competenze tecniche all'Ucraina dopo la distruzione della diga di Kakhovka nella notte tra luned e marted . Agli operatori della rete idrica saranno...... ha immediatamente disposto, per volontà del suo presidente Rosario Valastro, l'invio dialla ... I mezzi e i materiali sarannoalla Croce Rossa Ucraina presso Chernivtsi come ...Sono in arrivo anche altre 48 tonnellate diumanitari, che sarannoa Odessa e Mykolaiv l'8 e il 9 giugno. I rifugi in diverse parti dell'Ucraina sono pronti ad accogliere una nuova ...

Consegnati aiuti e mezzi di soccorso dall'Italia Avvenire

(ANSA) - NEW YORK, 12 GIU - I componenti cinesi hanno aiutato l'Iran a consegnare droni alla Russia rapidamente. Lo riporta il Wall Street Journal citando gli investigatori occidentali che hanno ...