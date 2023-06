Concorso Ministero Dell’Università | 5 Posti da Tecnologo

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 12 giugno 2023) Procedure di selezione per la copertura di 5didi ricerca a tempo determinato, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza In attuazione degli avvisi pubblici d.d. n. 3277 del 30 dicembre 2021 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di «Ecosistemi dell'innovazione, costruzione di leader territoriali di R&S» - Ecosistemi dell'Innovazione - nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» - Investimento 1.5; d.d. n. 341 del 15 marzo 2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di «Partenariati estesi alle universita', ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base» - nell'ambito del ...