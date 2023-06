Concessionarie - Eurocar compra In Car

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 giugno 2023) A undici anni dalla nascita, chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 23 milioni di euro e la vendita di 200 vetture nuove e altrettante usate, la In Car di Bolzano entra a far parte del gruppo, la più grande realtà nazionale di distribuzione e assistenza per i marchi Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Audi, Seat, Skoda, Porsche e Lamborghini, Das WeltAuto e Audi Prima Scelta:plus. Alla rete di 47 sedi in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana della società controllata da Porsche Holding, con oltre 1.800 dipendenti, si aggiungono adesso i punti di vendita e assistenza di Bolzano e Marlengo della In Car e i loro trenta collaboratori, che nel 2022 hanno raggiunto le 14mila ore produttive. Grazie anche all'acquisizione,conta di consolidare il volume di oltre ...